В Москве пройдёт второй день пикета бесквартирных офицеров

В Москве сегодня на площади у Пречистинских ворот пройдёт второй день согласованного пикета бесквартирных офицеров. Военнослужащие потребовали от главы Минобороны Анатолия Сердюкова обеспечить квартирами около двухсот тысяч офицерских семей, которые по вине военного ведомства остались без жилья.

Один из организаторов митинга, подполковник запаса Сергей Ермоленко рассказал, что в первый день, в субботу, 22 октября, на акцию с требованием выдать военным обещанное им ранее Правительством РФ и Минобороны жилье на площадь Пречистенских ворот вышло 10 человек. Мероприятие прошло мирно. В воскресенье, как ожидается, в митинге примут участие до 30 человек, передает "Эхо Москвы".

Двухдневный пикет военнослужащих уже проходил в Москве неподалеку от здания Министерства обороны. Бесквартирные офицеры пытались привлечь внимание чиновников ведомства и одиночными пикетами, и "заседанием" в туристической палатке, разбитой около памятника Гоголю.

По словам Ермоленко, общественный совет по защите законных прав военнослужащих публично обращался с письмом к министру обороны, к Президенту РФ, премьер-министру России с тем, чтобы как можно быстрее обеспечили жильем всех офицеров: и действующих, и пенсионеров. "Наши требования никто не слышит. На обращения никто не отвечает", - сказал подполковник запаса.

"АН" писали, что глава Минобороны Сердюков с помощью Аргументы.ру восстановил справедливость. 15 октября Аргументы.ру первыми опубликовали сканированную директиву Сердюкова не платить деньги офицерам, которых не могут уволить в запас из-за необеспеченности жильем.