Госдума РФ: денежное довольствие военнослужащих увеличивается в 2,5 - 3 раза

Госдума России приняла в четверг во втором чтении блок законопроектов, призванных в разы увеличить денежное содержание военнослужащих. Зарплата лейтенанта будет составлять от 50 тысяч рублей.



Как заявил 20 октября журналистам председатель нижней палаты Борис Грызлов, "будет очень высокое повышение денежного содержания военнослужащих - в 2,5 - 3 раза".

Со своей стороны глава думского комитета по обороне Виктор Заварзин пояснил, что главная цель здесь - сделать профессию военного конкурентоспособной на рынке труда.

Напомним, реформа денежного довольствия пройдет в два этапа: с 1 января 2012 года она будет реализована в отношении военнослужащих Вооруженных сил и внутренних войск МВД РФ, а с 1 января 2013 года будет распространена на военнослужащих других ведомств.

Между тем, "Арумент недели" писали, что в бюджете на предстоящий период Госдума армию уже не обидела: расходы на национальную оборону вырастут в 1,8 раза – до 2,7 трлн. руб. в 2014 году.

Полиция тоже не останется внакладе. Только на переодевание бывших милиционеров в новую форму бюджет готов выложить 45 млрд. рублей. В целом расходы на полицию за три года увеличатся в 2,3 раза, на внутренние войска – в 1,7 раза. Весь силовой блок, включая органы нацбезопасности, в 2014 г. получит невероятную сумму – 2,1 трлн. руб. против нынешних 1,2 триллионов. Итоговые показатели таковы: в 2014 г. расходы на медицину составят 3,9% бюджета. На образование – 4,2%, на ЖКХ – 0,5%, на физкультуру и спорт – 0,2%. В то же время полиция получит 14,3% бюджетных денег, армия – 8,7%.