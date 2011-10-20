После крушения бомбардировщика, Минобороны проверит все Су-24 российских ВВС

Министерство обороны России в четверг объявило о начале внеплановых проверок всех самолетов Су-24, находящихся на авиабазах российских ВВС, в связи с крушением бомбардировщика в Амурской области.

На место крушения бомбардировщика Су-24 в Амурской области направлена специальная комиссия Министерства обороны РФ, сообщил начальник управления пресс-службы и информации ведомства полковник Игорь Канашенков.

Он сообщил, что после катастрофы, глава Минобороны Анатолий Сердюков дал укащание проверить самолеты этого типа по всей стране.

Напомним, по факту крушения бомбардировщика было возбуждено дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Его расследованием занимается военный следственный отдел Следственного комитета по Белогорскому гарнизону. Из воинской части, где совершил жесткую посадку Су-24, была изъята документация по организации полетов.

Инцидент произошел 20 октября в 06:02 мск. Самолет Су-24 летел из Воронежа на авиаремонтный завод в Воздвиженке в Амурской области. При посадке на аэродроме Украинка в Серышевском районе области бомбардировщик перевернулся и загорелся.

Экипаж самолета - пилот и штурман - не успели катапультироваться и погибли.