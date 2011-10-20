Ракетная бригада Западного военного округа первая в российской армии полностью перевооружена на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщил в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Андрей Бобрун.

Он отметил, что со временем ОТРК "Искандер" "должен заменить в войсках тактический ракетный комплекс "Точка", принятый на вооружение еще в 70-х годах прошлого века".

"По сравнению с предшественником "Искандер" имеет преимущества по всем показателям, такими как дальность и точность стрельбы, масса боевой части, количество боеприпасов, скорость передвижения комплекса, как по дорогам с асфальтовым покрытием, так и по пересеченной местности", - подчеркнул Бобрун, сообщает Интерфакс-АВН.