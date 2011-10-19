Рогозин: Россия готовит ответ на размещение американской ПРО в Восточной Европе

Россия готовит ответные меры на развертывание американской системы ПРО в Восточной Европе, но намерена продолжать переговоры с США по этой проблеме, сообщил в среду российский постпред при НАТО Дмитрий Рогозин.

По его словам, подход России к решению этого вопроса, который вызывает разногласия с США, основывается на сочетании ответных мер и продолжении переговорного процесса. "Окончательное слово за президентом", - сказал Рогозин.