Глава Минобороны Сердюков с помощью Аргументы.ру восстановил справедливость

Информация о том, что без средств к существованию из-за решения главы Минобороны Анатолия Сердюкова могли остаться десятки тысяч офицеров, которые находятся «в распоряжении», то есть за штатом, ожидая увольнения или назначения, получила широкий общественный резонанс.

15 октября Аргументы.ру первыми опубликовали сканированную директиву Сердюкова не платить деньги офицерам, которых не могут уволить в запас из-за необеспеченности жильем.

Уволить военнослужащего, после полной выслуги лет и получения права на пенсию, могут лишь, обеспечив его жильем. Закон же запрещает военнослужащим подработку или устройства на другую работу, а нарушителям грозит досрочное расторжение контракта и потеря права на жилье.

17 октября глава Минобороны отменил собственное распоряжение. И подписал новый приказ.



«17 октября 2011 № 205/2/614

Признать утратившими силу указания Министра обороны Российской Федерации от 12 октября 2011 года № 205/2/595»

После его публикации Минобороны объяснило, что никто не собирался лишать денежного довольствия военнослужащих-контрактников, ожидающих увольнения: опубликованные в интернете указания министра Анатолия Сердюкова вырваны из контекста.

Указание «следует рассматривать как часть общей системы формирования новых способов денежных расчетов с военнослужащими», - объяснил высокопоставленный источник в российском военном ведомстве РИА Новости.

Министерство просто меняло порядок выплат, и теперь этот документ отменен. А «забирать деньги у «распоряженцев» никто не собирался и не собирается», - заверил представитель Минобороны.