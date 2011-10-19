Сердюков: Готовы два соглашения по Черноморскому флоту России в Крыму

В Киеве министр обороны РФ Анатолий Сердюков сообщил, что подготовлены два соглашения, которые регламентируют стабильное функционирование Черноморского флота России в Крыму.



По итогам переговоров со своим украинским коллегой Михаилом Ежелем российский министр обороны сказал: "Нам хотелось бы, чтобы работа по документам, касающимся Черноморского флота, шла быстрее. Дело в том, что все еще есть неурегулированные вопросы, в частности по замене устаревших вооружений и боевой техники". Анатолий Сердюков подчеркнул далее: "Мы не собираемся увеличивать количество кораблей, а будем менять их на новые в рамках установленных лимитов", - цитирует российского министра ИТАР-ТАСС.