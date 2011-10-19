Омбудсмен Владимир Лукин: Военнослужащие стали чаще жаловаться на нарушения

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за девять месяцев 2011 года принял 870 жалоб и обращений от военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. Омбудсмен Владимир Лукин отметил, что число жалоб больше на 108, чем за этот же период в прошлом году.

Лукин отметил, что в том числе жалобы касались межнациональных проблем среди военнослужащих.

Начальник управления надзора за исполнением законов по федеральной безопасности Главной военной прокуратуры РФ генерал-майор юстиции Владимир Молодых сказал, что проблемы, связанные с межнациональными противоречиями, религиозной нетерпимостью и распространением экстремистских проявлений, стали особо актуальными для России. По его словам, Вооруженные силы РФ по-прежнему являются объектом пристального внимания со стороны различных радикальных религиозных организаций, передает РИА Новости. По словам Молодых, благодаря целенаправленному взаимодействию оперативных подразделений ФСБ и военных прокуроров "удалось сохранить минимальный уровень экстремистских проявлений в войсках".

Владимир Лукин надеется, что переход российской армии на контрактный способ комплектования позволит снизить число негативных инцидентов.