Активисты в костюмах Деда Мороза проведут акцию около Минобороны в Москве

В Москве акция в костюмах Деда Мороза пройдет сегодня около здания Министерства обороны: люди намерены привлечь внимание ведомства к жилищным проблемам в военных городках в Подмосковье. Пикет начнется в 12.00.

По словам организаторов акции, нет тепла - отопительный сезон не начался в Рычково, Петровском, Ватутинках, Ногинске-4 и нескольких воинских частях. Обслуживанием этих населенных пунктовзанимается Минобороны. Участники акции из этих городов утверждают, что холод стоит не только в квартирах, но и в детских садах.

С требованием решить проблему к Минобороны на Знаменку сегодня придут 30 человек. Участники намерены дважды в неделю выкладывать в Интернете видеоролики, которые будут свидетельствовать об отсутствии отопления в населенных пунктах, передает "Эхо Москвы".

Если Минобороны к призывам пикетчиков не прислушается, организаторы обещают 25 октября привести под окна ведомства уже 300 "Дедов Морозов".