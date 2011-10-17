В Забайкалье на утилизации снарядов погибли 2 офицера, 2 солдата ранены

В Забайкальском крае два офицера погибли при утилизации боеприпасов на полигоне в Бурятии, сообщает в понедельник пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Также пострадали двое солдат-срочников.

На полигоне войсковой части Улан-Удэнского гарнизона 15 октября произошло возгорание тротила, сдетонировали крупнокалиберные боеприпасы, подлежавшие утилизации.

В это время в котловане для подрыва находились два офицера, которые возглавляли группы взрывных работ, а также военнослужащие по призыву.

Ранение от первого взрыва получил старший лейтенант. Присутствовавший при утилизации боеприпасов капитан попытался вытащить его на поверхность, но в этот момент произошли еще два взрыва, в результате которых оба офицера погибли.

Двое военнослужащих по призыву получили легкие ранения.

Военным следственным отделом СК РФ по Улан-Удэнскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Военные следователи провели осмотр места происшествия. Проводится допрос свидетелей, из воинской части изымается служебная документация, касающаяся организации работ по утилизации боеприпасов. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз тел погибших военнослужащих.