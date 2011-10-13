С начала года более 100 военных покончили с жизнью

С начала 2011 года в Вооруженных силах России и других войсках зафиксировано 119 случаев суицида. 14 из покончивших с собой военных - офицеры, заявил замначальника управления Главной военной прокуратуры Борис Хубиев. По словам Хубиева, чаще всего решение покончить с жизнью принимают военнослужащие по призыву. С начала года число самоубийц среди призывников достигло 52. В числе самоубийц 14 офицеров, передает «BBCRussian.com».