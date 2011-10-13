В Госдуму РФ в четверг внесен законопроект, запрещающий забирать в армию учащихся колледжей и ПТУ. Сейчас право на отсрочку имеют студенты училища, которым не исполнилось 20 лет. В другом случае они подлежат призыву.

Авторы законопроекта напомнили, что весенний призыв осуществляется в период с 1 апреля по 15 июля, а выпускные экзамены проводятся, как правило, не ранее июня - июля. И таким образом выпускники призываются в армию, не закончив образовательное учреждение. Такая практика ведет к тому, что престиж рабочих профессий еще больше падает.

О том, что рабочие профессии должны быть в почете, за последний год несколько раз говорил Дмитрий Медведев. Президент даже предлагал перевести часть вузовских преподавателей в ПТУ.