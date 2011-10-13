На Дальнем востоке военные следственные органы по гарнизону Вилючинск на Чукотке возбудили уголовное дело в отношении командира одной из воинских частей на Чукотке, который пытался выгородить своих подчиненных.

Леонид Шмаль препятствовал расследованию случая 9 мая этого года, когда под колёса армейского бронетранспортера, возвращавшегося с парада посвященного Дню Победы, в городе Билибино попали двое 8-летних детей. Дети получили тяжелейшие травмы и чудом остались живы.

Командир части обвиняется в подлоге документов и превышении полномочий.