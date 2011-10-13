Минобороны РФ: аспирантов в армию призывать не будут!

Российских аспирантов, обучающихся по "очной" форме этой осенью не будут призывать на службу в армию, но военкоматы явиться им нужно, заявило в четверг Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве признали, что данная категория граждан получает сейчас повестки на заседание призывных комиссий.

"Эта мера необходима для того, чтобы призывники-аспиранты подтвердили свой статус", - указали в Минобороны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что более 100 аспирантов различных нижегородских вузов, вопреки решению военного ведомства, получили повестки из военкоматов и уже готовятся к службе в армии. В последнее время военкоматы пользовались лазейкой в законодательстве, которая даёт отсрочку лишь аспирантам вузов, у которые есть специальная государственная аккредитация. Но поскольку положение о госаккредитации в законе об образовании появилось лишь недавно, не все высшие учебные заведения её успели получить.

Отметим, что в среду группа единороссов внесла в Госдуму пакет законопроектов в поддержку аспирантов, который планируется рассмотреть и принять до парламентских выборов.Тогда закончив вуз и поступив в аспирантуру, молодые специалисты смогут продолжать обучение не волнуясь о своей судьбе.