В Ставропольском крае прошли учения вертолетов пятого поколения Ми-28

В Ставропольском крае прошли масштабные летно-тактические учения. Военнослужащие одной из авиабаз Южного военного округа демонстрировали навыки управления новым вертолетом пятого поколения - Ми-28 "Ночной охотник".

Тройное касание шасси вертолета после первого полета на нем – традиция, как хорошая отметка за сданный экзамен. Вертолет пятого поколения, по оценке пилотов, – целый комплекс современной электроники и вооружения. Один из летчиков Алексей Дмитриев рассказал, что для того, чтобы пересесть за штурвал новой машины он готовился два месяца - это только обязательная теория.

На авиабазе в окрестностях Буденновска завершается формирование эскадрильи новых боевых вертолетов.



Эта авиабаза одна из первых в ВВС РФ получила на вооружение новые вертолеты Ми-28. Более двух десятков машин поставили сюда с разных заводов. В ходе учебных полетов военные машины нового поколения приобретают дополнительные элементы живучести в бою, вносятся конструкционные изменения для различных климатических условий эксплуатации.

Командир эскадрильи Андрей Бит-Шабо рассказал, что каждый вертолет уникален и каждый способен в два с половиной раза быстрее выполнять боевые задачи, нежели предшественник Ми 24.