Гособоронзаказ в текущем году выполнен на 95% - Минобороны РФ

Первый заместитель министра обороны Александр Сухоруков заявил, что гособоронзаказ в текущем году выполнен на 95%, но еще не заключены контракты с Объединенной судостроительной корпорацией.



Александр Сухоруков рассказал, что сейчас "не заключены контракты по вопросу строительства и ремонта подводных лодок", но работа продолжается и контракты будут подписаны, как только "предоставят все материалы, которые отражают обоснование цены".



Кроме того, замминистра также сообщил, что Минобороны удалось заключить несколько долгосрочных контрактов сроком на 8-10 лет, это контракты, которые заключены с Объединенной авиастроительной корпорацией и с концерном "Алмаз-Антей".



По словам военного чиновника, буквально на днях были согласованы два контракта с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку самолетов Як-130 и МиГ-29К. Также заключены три контракта с московским институтом теплотехники на поставку ракет стратегического назначения "Булава" и "Ярс".



Представитель Минобороны также заявил, что в ближайшие десять лет на поддержку военно-промышленного комплекса будет выделено три триллиона рублей. А в этом году на выполнение Гособоронзаказа было выделено почти 582 млрд рублей, пишет Газета.ру.







