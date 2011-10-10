Бесквартирные офицеры продолжили пикет здания Минобороны

В Москве бесквартирные офицеры российской армии в понедельник продолжили пикетирование Минобороны. Офицеры армии, не имеющие жилплощади, пытаются привлечь внимание общественности к жилищным проблемам военнослужащих.

По их статистике, в стране необеспеченными положенным по закону жильем остаются около 200 тысяч военных и их семей. Офицеры говорят, что другого мирного способа достучаться до власти, кроме как организовать пикет около Министерства обороны, у них не осталось.

"АН" сообщали, что в Москве возле здания Министерства обороны началась акция офицеров Российской армии.