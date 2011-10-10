Генштаб ВС РФ: НАТО уже полным ходом создает ПРО в Европе

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров заявил, что НАТО уже приступила к практическим шагам по созданию системы европейской противоракетной обороны. Макаров в понедельник в Москве провел встречу с главкомом Вооруженных сил НАТО в Европе адмиралом Джеймсом Ставридисом.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, российская сторона в ходе переговоров попыталась еще раз донести мысль о том, что, несмотря на разговоры о создании ПРО в Европе процесс ее развертывания уже идет полным ходом, передает ИТАР-ТАСС.

Российский генерал подчеркнул, что эти односторонние меры, предпринимаемые альянсом, не добавляют безопасности и стабильности в регионе. Начальник Генштаба ВС РФ расценил как положительный тот факт, что адмирал Ставридис услышал эти проблемы, воспринял их, и в дальнейшем работа по укреплению мер доверия в сфере ПРО будет продолжена.



"Нужно четко понять, что делается, ради чего это делается, как и в какие сроки", - отметил Николай Макаров. "На основе ответов на эти вопросы мы сможем создать условия для дальнейшего улучшения наших отношений", - сказал он.



Адмирал Джеймс Ставридис, в ходе обсуждения проблематики ПРО, подчеркнул, что он внимательно выслушал тезисы генерала Макарова". Он пообещал, что все эти слова будут переданы политическому руководству США, и будут решаться все эти вопросы.