Военно-морской Флот России в ближайшее время будет вооружен новыми стратегическими ракетами "Лайнер", которые уже успешно прошли испытания. Новыми ракетами оснастят подводные лодки Северного флота.



В Главном штабе ВМФ РФ в четверг сообщили, что "ракетными комплексами "Лайнер", наряду с модернизированной ракетой "Синева" будут оснащаться стратегические подводные лодки Северного флота проекта 667БДРМ "Дельфин", что позволит Северо-Западной группировке АПЛ поддерживать высокий уровень боеготовности, как минимум, до 2025-2030 годов".



По словам представителя ГШ ВМФ РФ, летные испытания ракетного комплекса "Лайнер" завершены в 2011 году и по их результатам ракета допущена для серийного производства и эксплуатации, передает Интерфакс.