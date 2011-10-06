Военно-воздушные силы России расформировывают и в ближайшее время этот род войск прекратит свое существование. Процесс расформирования связан с появлением ВКО.



Газета "Московский комсомолец", опираясь на данные своих источников, пишет, что в настоящее время главкомат ВВС уже расформировывается и связано это с появлением войск Воздушно-космической обороны (ВКО), которые будут создаваться на базе Космических войск (КС).



Главнокомандующий КС РФ Олег Остапенко сообщил, что создание ВКО сейчас находится в завершающей стадии. По его словам, ВКО будут созданы к 1 декабря 2011 года, согласно распоряжению Верховного главнокомандующего, президента РФ Дмитрия Медведева.



Пока еще не ясно, где будет располагаться штаб ВКО, он может остаться в Москве, либо переместиться в другие регионы РФ, в том числе на космодром Плесецк, который находится в Архангельской области.







