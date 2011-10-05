В Вооруженных силах РФ появится должность главного сержанта, по этому вопросу уже достигнуто принципиальное решение, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.



На пресс-конференции замминистра обороны РФ сказал: "Это перспектива не сегодняшнего и не завтрашнего дня. У нас есть понимание того, чем будет заниматься главный сержант, но его нужно проверить, учесть опыт зарубежных коллег", – цитирует Панкова Газета.ру.



По словам Николая Панкова, институт сержантов станет одной из главных составляющих военной реформы, этот шаг увеличит количество служащих контрактников в войсках.