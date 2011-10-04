Минобороны РФ решило закупить вместо ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" партию транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, экспортной версии Ми-24 "Крокодил".



В военном министерстве пояснили, что такое решение принято в связи с тем, что "Крокодилы" проще в освоении, да и и дешевле, чем "Охотники", об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.



В настоящее время военное министерство уже закупило 20 вертолетов Ми-35М "Крокодил", и намерено их использовать для поддержки сил специального назначения. При этом, в перспективе закупка более совершенных Ми-28Н "Ночной охотник" все же планируется и будет осуществлена, так как ВВС РФ испытывают острую нехватку всепогодных вертолетов, способных выполнять боевые задачи в любое время суток. Вертолеты "Крокодил" отчасти соответствуют этим требованиям, но уступают "Ночному охотнику" по бронированию и летным характеристикам.

Напомним, закупка военной техники для российских Вооруженных сил производится в рамках госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. В рамках госпрограммы для ВВС РФ должны быть закуплены более 1,5 тысячи новых самолетов и вертолетов, в том числе Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ка-226, "Ансат-У".