АПЛ "Нерпа" будет передана Индии в ноябре в лизинг
4 октября 2011, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
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4 октября 2011, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
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