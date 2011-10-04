Российская атомная подводная лодка "Нерпа", в ходе испытаний которой в 2008 году погибли 20 работников судоверфи и моряков, будет передана в лизинг Индии, передача АПЛ состоится во второй половине ноября текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные неназванного источника.

Напомним, в ноябре 2008 года в ходе испытаний на лодке сработала система аварийного пожаротушения, от отравления ядовитым газом погибли 20 человек.

Решение о передачи АПЛ "Нерпа" Индии принято после заседания Госкомиссии.