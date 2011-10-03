При формировании ВКО создадут Космическое командование

При формировании войск Воздушно-космической обороны будет создано космическое командование. Командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Олег Остапенко сообщил, что в рамках формирования войск ВКО создается космическое командование, которое возьмет на себя весь блок задач, которые выполняли Космические войска.

Он отметил, что никакого нарушения системы работы космической составляющей не будет. «Планируется, что на объединенные войска Воздушно-космической обороны будут возложены задачи, связанные с деятельностью в космической области, а также они будут выполнять задачи в рамках противоракетной и противовоздушной обороны», - сказал Остапенко в интервью газете «Красная звезда», номер которой выйдет во вторник. К концу года в составе ВКО планируется поставить на боевое и опытное боевое дежурство новые средства как в космической составляющей, так и в системе ПВО-ПРО.

В интересах ВКО планируется использовать суперкомпьютеры отечественного производства, отметил генерал-лейтенант Олег Остапенко. Командующий подчеркнул, что задачи сегодняшних объединений и соединений Космических войск «практически не будут меняться».