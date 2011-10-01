В России с 1 октября начинается осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря, об этом сообщили в в Управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.



Согласно информации пресс-службы, планируется призвать в войска 135 тыс 850 граждан, в это же время будут уволены из армии те военнослужащие, которые уже отслужили установленный срок по призыву.



Накануне в своем интервью на пресс-конференции заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов рассказал, что военное ведомство основное внимание будет уделять повышению качества пополнения, "больные люди армии не нужны". По словам Василия Смирнова, для работы в призывных комиссиях и проведения медицинского освидетельствования в этом году задействованы 200 военных врачей, которые вместе с гражданскими медиками проведут отбор призывников. Он отметил, что "весной только 65,2% граждан были признаны годными к военной службе без ограничений или с незначительными ограничениями".

Кроме того, военный чиновник подчеркнул, что в этом году во всех военных округах продолжится "эксперимент по сопровождению призывных команд представителями общественных организаций от дома до воинской части", когда родители смогут присутствовать на сборных пунктах при отправке в армию их сыновей, здесь они смогут узнать, где будут служить их дети, а те, кто не сможет воспользоваться этим правом, узнают о месте службы своего сына в течение недели из военкоматов, либо призывник сам известит своих родителей по телефону о месте службы.