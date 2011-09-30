Генштаб ГРУ никому не отдаст – Минобороны

Переподчинять главное разведывательное управление (ГРУ) другой структуре не планируется, оно останется в ведении Генштаба ВС РФ, и все инсинуации некоторых СМИ о развале и недееспособности ГРУ - полная чушь, утверждает статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"В ходе формирования нового облика Вооруженных Сил Главное разведуправление Генштаба одно из немногих, которое прошло реформирование без существенных изменений. Я имею в виду изменений с точки зрения ослабления оперативных подразделений. Напротив, оно было избавлено от избыточного навеса многочисленных подразделений обеспечения аппарата в Москве в целях максимального сосредоточения на оперативной работе", - цитирует Панкова РИА Новости.

"Ничем иным, кроме как дурью, нельзя назвать информацию о перспективах переподчинения ГРУ какому-либо другому органу внешней разведки. Для любого журналиста, действительно занимающегося военной тематикой, а тем более спецслужбами, это значит расписаться в полном дилетантстве. Главное управление как было, так и останется органом внешней разведки, добывающим информацию о военном противнике для руководства Вооруженными силами", - подчеркивает замминистра.

"Видимо, отсутствие знаний реальной ситуации в Вооруженных силах, а тем более в таком специфическом управлении Генерального штаба, каким является ГРУ, некоторые журналисты в СМИ пытаются компенсировать собственноручно выдуманными "сенсациями". Руководство Минобороны России будет и далее уделять самое пристальное внимание поддержанию и развитию одного из ведущих органов военного управления Генерального штаба Вооруженных сил России", - уверен Панков.