Зарплата контрактников в армии России достигнет 30 тысяч рублей

В России военнослужащие по контракту в армии будут получать более 30 тысяч рублей в месяц. Заместитель начальника Генштаба Василий Смирнов уточнил, что заработная плата в размере 31 тысяч рублей будет выплачиваться контрактникам Сухопутных войск, а военнослужащим высокотехнологичных видов армии со следующего года начнут выплачивать еще больше.

"Аргументы недели" сообщали, что согласно планам Минобороны в ходе осеннего призыва, который стартует завтра, 1 октября, в ряды армии призовут почти на 100 тысяч новобранцев меньше, увеличив число служащих по контракту.

Смирнов сказал, что с 1 октября по 31 декабря вооруженные силы пополнятся 135850 призывниками. В ходе весеннего призыва на срочную службу призвали 218720 человек. В настоящий момент в российской армии служат почти 200 тысяч контрактников, в том числе и иностранные граждане. Заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что аспирантов Минобороны призывать этой осенью не будет.