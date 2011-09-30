В российской армии служат почти 200 тысяч контрактников

В Вооруженных Силах России в настоящее время служат около 200 тысяч контрактников. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС РФ - генерал-полковник Василий Смирнов.



По его словам, эта цифра не окончательная. Все контрактники должны пройти аттестацию, и только после этого, необходимо будет определится с конкретными цифрами, сказал Смирнов, передает РИА Новости. По словам генерал-полковника, планируется, что численность контрактников и военнослужащих по призыву будет равной. "Однако рассматриваются и варианты дальнейшего увеличения корпуса контрактников", - сказал замначальника Генштаба.