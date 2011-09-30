Генштаб: Осенний призыв сократят почти вдвое

В 2011 году осенний призыв в армию планируется сократить почти в два раза. В период с октября по декабрь на военную службу будет призвано и направлено в войска 135 тысяч 850 человек.



Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Смирнов. "Данное количество обеспечивает в необходимом объеме потребность вооруженных сил", - цитирует Смирнова РИА Новости. По его словам, за время весеннего призыва на военную службу были призваны 218,7 тысячи человек - примерно на 60 тысяч меньше, чем осенью 2010 года.