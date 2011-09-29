В России на Камчатке в четверг произведен успешный испытательный пуск с атомной подлодки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования "Лайнер", сообщает Министерство обороны РФ.

"Пуск ракеты "Лайнер" был произведен с атомного подводного крейсера "Тула" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. В назначенное время головные части ракеты достигли заданного района", - сообщил официальный представитель минобороны России полковник Игорь Конашенков.

Ракета "Лайнер" имеет сходные летные характеристики с МБР морского базирования "Синева", значительную дальность полета и обладает более совершенными системами преодоления рубежей противоракетной обороны, сообщает Интерфакс. "По энергомассовому совершенству" "Лайнер" превосходит ракеты Великобритании, США, Китая, Франции и России; способна нести боевую нагрузку в два раза большую, чем ракета "Булава".