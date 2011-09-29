В Воронежской области ОРВИ подхватили сразу 40 солдат

В Воронежской области 40 военнослужащих из воинской части N20115 в городе Острогожск подхватили острую респираторную вирусную инфекцию. Они все госпитализированы с диагнозом ОРВИ.

Начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Андрей Бобрун сообщил, что изолированы и военнослужащие, которые имели контакт с заболевшими, передает Интерфакс. По его словам, после лечебного обследования при отсутствии симптомов болезни эти солдаты возвращаются в части.