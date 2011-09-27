Генштаб ВС Минобороны РФ: за четыре года российскую армию переоснастят на треть

К 2015 году когда будет переоснащено более 30 процентов российских Вооруженных сил, начнется применение новых форм боевых действий, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС генерал армии Николай Макаров.

"Мы впервые опробовали здесь практически все образцы вооружения и военной техники, уже поступившие в армию. Это и авиационные, и наземные средства, и беспилотные летательные аппараты", - сказал начальник Генштаба, по окончании очередного этапа учений "Центр-2011" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.

"Это еще раз подтверждает, - подчеркнул Макаров , - что тот курс, который выбрали Минобороны и руководство страны, по оснащению армии новейшими образцами техники и вооружения абсолютно верен".

Ранее сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече с командирами частей, принимавшими участие в учениях в Челябинской области, заявил, что расходы России на армию страны и безопасность останутся "очень высокими". По словам президента, это высший приоритет государства, "и иного быть не может, а кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте".

Напомним, что глава Минфина Алексей Кудрин накануне был отправлен в отставку за разногласия с президентом, в том числе по вопросу расходов бюджета на армию.