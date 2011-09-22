Россия и Казахстан создадут двустороннюю систему противоракетной обороны (ПРО). Речь идет о системе, которая аналогична существующей у России, Белоруссии и Армении.



Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "Думаю, это будет достижимо в ближайшей перспективе", - цитирует Герасимова РБК. По его словам, с 1992 года Россия и Казахстан заключили более 80 соглашений в военной сфере. За последние 17 лет в российских военных учебных заведениях прошли обучение 3,8 тыс. военнослужащих из этой республики.