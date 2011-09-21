Довольствие военнослужащих в 2012 году вырастет более чем в 2 раза

В результате реформы, денежное довольствие военнослужащих Минобороны и внутренних войск МВД в 2012 году вырастет более чем в два раза, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин.



В 2013 году на новую систему оплаты перейдут и остальные силовые ведомства, - заявил премьер-министр 21 сентября на заседании правительства. С 1 января 2012 года пенсии всех военных пенсионеров, вне зависимости от ведомственной принадлежности, вырастут в среднем в полтора раза.

По информации РИА Новости, за ближайшие два года все очередники в вооруженных силах и внутренних войсках МВД получат постоянное жилье. Кроме того, в 2012 году планируется выделить 18,6 миллиарда рублей, чтобы полностью обеспечить постоянным жильем тех военных, которые были уволены без предоставления квартир и встали на учет до 1 января 2005 года.

Всего на жилищные программы в следующем году будет выделено 179 миллиардов рублей, примерно половина из них пойдет на решение жилищных проблем военнослужащих, сообщил премьер.