В вооруженных силах РФ ликвидированы три из пяти отдельных дисбата

В Генеральном штабе Вооруженных сил РФ сообщили о расформировании трех отдельных дисциплинарных батальонов (дисбатов) из пяти существующих.



Штаты ликвидированных дисбатов планируется использовать для создания гарнизонных военных комендатур, для формирования органов военной полиции, которые сейчас создаются в российской армии и на флоте. Общая численность постоянного состава ликвидированных дисбатов составляет около 900 человек.



Представитель Генштаба рассказал, что в ходе оргштатных мероприятий "ликвидированы три из пяти отдельных дисбата: 595-й (поселок Замчалово, Краснодарский край), 40-й дисбат (Новосибирск) и 62-й дисбат в Уссурийске (Приморский край). Осужденные военнослужащие из этих частей переведены в оставшиеся два дисбата, находящиеся в Западном и Восточном военных округах", передает Интерфакс.