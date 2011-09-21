Министерство обороны РФ приняло решение - восстановить самые мощные в мире атомные крейсера проекта 1144 "Орлан" и преобразовать их в универсальные корабли-ракетоносцы.



Представитель Минобороны РФ рассказал: "Во время модернизации "Орланы" получат современную радиоэлектронику - радары, системы управления и связи, средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, будут отремонтированы корпуса и атомные силовые установки".



По его словам, на смену ракетному "Граниту" придут УКСК - это новейшие универсальные корабельные стрельбовые комплексы, которые можно заряжать как противолодочными ракето-торпедами, так и крылатыми ракетами большой дальности.



Кроме того, "Орланы" получат ракеты от новейшей системы ПВО С-400 и новые системы ПВО ближнего боя, они будут нести более 300 ракет разных типов и станут самыми мощными ракетоносцами в мире. Срок их службы будет продлен до 2030-2040-х годов, передает Интерфакс.