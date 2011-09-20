Геям и лесбиянкам разрешили служить в американской армии

Спустя два десятилетия, в США вступил в силу закон, разрешающий службу открытых гомосексуалистов в вооруженных силах. Теперь у всех американцев равные права.



В предыдущие годы в вооруженных силах США применялось негласное правило "Не спрашивай, не говори", согласно которому гомосексуалистам, не скрывавшим свою сексуальную ориентацию, было запрещено служить в армии, сообщает rus.ruvr.ru. Теперь геи и лесбиянки могут служить без опасений, что их исключат из рядов вооруженных сил или начнут против них расследование.

97% военнослужащих прошли инструктаж по поводу положений нового закона. Как передает «Интерфакс», вооруженные силы США в течение нескольких недель получали заявки от открытых гомосексуалистов, намеревающихся поступить на службу. Теперь Пентагон приступит к их обработке.



