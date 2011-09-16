На Камчатке начались учения Восточного военного округа (ВИДЕО)

На Камчатке начались большие военные маневры, которые будут продолжаться 2 недели. Это самые масштабные учения за последние несколько лет.

В маневрах участвуют около 10 тысяч человек, самолеты и боевые корабли во главе с ракетным крейсером "Варяг". И совсем белой вороной выглядит с берега лайнер – военный плавучий госпиталь. Между прочим, в российской армии их всего 2.

Впервые была поставлена задача - длительный переход морем и высадка морского десанта на неподготовленное побережье. Как передает 1tv.ru, по легенде учений, нужно выбить с этой территории местных – камчатских – морских пехотинцев. Перед этой высадкой пехотинцы были в плавании почти неделю. Прошли через два моря - Японское и Охотское. Большая часть десанта – солдаты-срочники. Готовить их к этим маневрам начали в июне, сразу же после призыва. Постоянные полевые выходы, занятия на полигонах и спортивных площадках.

На этих учениях для сил Тихоокеанского флота понятие "потенциальный противник" гораздо шире, чем обычно. Они должны уметь справиться не только с вражеской армией. Еще в качестве неприятелей рассматривают браконьеров, террористов и пиратов. С последними дальневосточные морпехи сталкиваются довольно часто. С 2008 года они выходят на дежурство в неспокойные воды Аденского залива. Охраняют суда у берегов Сомали.