Для российских солдат еду будут готовить сторонние организации

Всех российских солдат в армии будут кормить сторонние организации. По словам гендиректора ОАО «Оборонсервис» Сергея Хурсевича, питание военнослужащих будет полностью переведено на аутсорсинг в конце 2011 года.

Сейчас сторонние организации готовят еду для чуть более чем 50% войсковых частей. В армии солдаты теперь не будут убирать территории и перестанут работать помощниками кочегаров.

Аргументы.ру сообщали, что «Оборонсервис» создает диспетчерскую службу, которая будет следить за сообщениями о низком качестве отдельных военных услуг и солдаты смогут жаловаться на еду в армии по SMS.