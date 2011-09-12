Герцога, подменившего тушенку для солдат на собачий корм осудили на штраф

В Приморье суд в понедельник приговорил начальника склада воинской части к штрафу за подмену говяжьих консервов для питания военнослужащих собачьим кормом. Вячеслав Герцог виновным себя признал.





Спасск-Дальний гарнизонный военный суд в Приморском крае признал Герцога виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и в халатности (часть 1 статьи 293 УК). Прапорщик полностью признал свою вину, добровольно возместил часть причиненного ущерба в размере 919 тысяч рублей, а также признал обоснованность требований воинской части по взысканию с него оставшейся суммы ущерба.

Начальник склада продовольствия, вещевого и квартирного имущества войсковой части 3411 прапорщик Вячеслав Герцог приговорен к штрафу в размере 90 тысяч рублей и взысканию 112 тысяч рублей по иску в/ч, - сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в феврале 2011 года прапорщик Герцог, узнал о запланированной проверке склада и самостоятельно выявил недостачу говяжьих консервов.

Прапорщик для того, чтобы скрыть недостачу, дал указание подчиненным наклеить на собачий корм "Белка и Стрелка" этикетки "говядина отварная в собственном соку". После этого "замаскированные" банки уложили поверх консервов с кормом для животных, а сами ящики перенесли на стеллажи, предназначенные для хранения консервов с говядиной, сообщают следователи.

"В ходе проведения ревизии факт с "переодеванием" консервов был вскрыт. Помимо недостачи почти 11 тысяч говяжьих консервов общей стоимостью около 850 тысяч рублей, члены комиссии выявили также недостачу рыбных консервов, масла сливочного, молока сгущенного, печенья, мяса мороженного - всего на сумму более миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, в скандальном видеообращении, выложенном в интернете, бывший майор Матвеев утверждал, что военнослужащих в его части кормили собачьими консервами, там процветала коррупция, а на территории жили китайские гастарбайтеры. Матвеев обратился к российскому руководству с просьбой принять срочные меры. Военная прокуратура начала проверку, а региональное командование внутренних войск подтвердило ряд фактов, но заявило, что нарушения были устранены еще до обращения Матвеева.

9 сентября Владивостокский военный гарнизонный суд признал Матвеева виновным в избиении прапорщика в присутствии двух свидетелей-офицеров, а также избиении еще одного военнослужащего и приговорил его к четырем годам лишения свободы в общей колонии с лишением воинского звания.