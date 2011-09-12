Минобороны: ВВС РФ полностью перейдут на высокоточное оружие

Министерство обороны РФ будет приобретать только высокоточное оружие. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров сообщил, что закупка обычных средств для нужд военной авиации приостановлена, и ведомство полностью откажется от закупки невысокоточного авиационного оружия.

"Закупаем только высокоточные средства", - пояснил глава Генштаба. По словам генерала армии Макарова, Минобороны пересматривает вопросы, касающиеся тактики боевой авиации, передает Интерфакс.

Макаров привел как пример страны Запада: авиация там эффективно проводит военные операции практически без участия наземных сил. "При этом количество потерь среди самолетов относительно невелико. От российских ВВС также требуется эффективно поражать объекты противника, избегая при этом ударов со стороны ПВО". - отметил он.

По словам Макарова, Россия намерена закупать у стран Запада технологии по производству современной военной техники.

