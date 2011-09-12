Ставропольский дезертир с автоматом пойман в Карачаево-Черкессии

В "родную" часть в Ставрополь в понедельник доставлен солдат-срочник, сбежавший с поста с автоматом. Его задержали на территории соседней с краем республики полицейские.
Дезертир был задержан в ночь на 12 сентября в станице Исправная Зеленчукского района КЧР.
"У него было оружие, сопротивления он не оказал", — сказал представитель МВД Карачаево-Черкесии, сообщает радио "Маяк".
Как сообщали "Аргументы недели"
, солдат в ночь на воскресенье самовольно оставил расположение 49-й армии, дислоцированной по ул. Ленина в центре Ставрополе на месте бывшего училища связи ракетных войск, прихватив с собой автомат. Он должен был находиться на посту, однако утром при перекличке его не обнаружили. Сейчас выясняются причины его дезертирства.