Ставропольский дезертир с автоматом пойман в Карачаево-Черкессии

В "родную" часть в Ставрополь в понедельник доставлен солдат-срочник, сбежавший с поста с автоматом. Его задержали на территории соседней с краем республики полицейские.

Дезертир был задержан в ночь на 12 сентября в станице Исправная Зеленчукского района КЧР.

"У него было оружие, сопротивления он не оказал", — сказал представитель МВД Карачаево-Черкесии, сообщает радио "Маяк".