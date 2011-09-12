Генштаб: Россия будет закупать технологии у западных производителей

Россия намерена закупать у стран Запада технологии по производству современной военной техники, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров.



Нужно понимать, за что ухватиться производить самим, а что приобретать, отметил Макаров. "Какие-то технологии непременно придется заимствовать на Западе", - цитирует начальника Генштаба Интерфакс. По словам Макарова, Министерство обороны не будет закупать за рубежом вооружение и технологии по его производству, если в России есть аналоги или более современные образцы техники и технологий.