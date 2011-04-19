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19 апреля 2011, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны России Анатолий Сердюков по результатам встречи с министром обороны Украины Михаилом Ежелем заявил, что РФ пока не заинтересована в приобретении крейсера "Украина".



"Пока Российская Федерация не заинтересована в его (крейсера "Украина") приобретении - у нас нет такой задачи и необходимости", - цитирует министра обороны России УНИАН.



"Да и собственно говоря, государственная программа вооружений уже сформирована, и денег там не заложено", - добавил он.



Этот крейсер более 20 лет строится на судостроительном заводе в украинском Николаеве, сообщает РИА "Новости". Украина планирует достроить корабль для его дальнейшей продажи за рубеж, в частности, России.