На полигоне под Псковом взорвалась самоходка, четверо военных погибло

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13 апреля 2011, 18:50 [ «Аргументы Недели. Псков» ]

На полигоне у поселка Струги-Красные в среду около полудня при выполнении стрельбы внутри одной из самоходных артиллерийских установок "Нона" произошел взрыв орудия с последующим его возгоранием.

Четверо военнослужащих ВДВ погибли и один ранен, сообщил официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Учебные стрельбы проводили подразделения тульского соединения ВДВ, уточняет Интерфакс.