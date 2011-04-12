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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Для военнослужащих Вооруженных сил РФ вместо пилоток вводятся береты

12 апреля 2011, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве обороны РФ сообщили, что для военнослужащих Вооруженных сил РФ вводится новый элемент формы одежды - вместо пилоток вводятся береты.

По словам представителя Минобороны РФ, новый элемент формы одежды будет введен весной - летом 2011 года. У военнослужащих Военно-воздушных сил береты будут синего цвета, у моряков, в том числе морских пехотинцев - черного, в Сухопутных войсках береты будут зеленого цвета, у десантников береты нынешнего цвета - голубые.

В новых головных уборах будут все военные - участники Парада Победы 9 мая.

СБ

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