Дмитрий Медведев произвел кадровые изменения в Вооружённых Силах РФ

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8 апреля 2011, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев сегодня произвел очередные кадровые изменения в Вооружённых Силах Российской Федерации. Глава государства распорядился освободить от занимаемой должности:

полковника Разгонова Виталия Леонидовича, командира 200 отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа;

капитана 1 ранга Шеметова Александра Викторовича, главного штурмана Военно-Морского Флота.



Согласно указу главы государства генерал-лейтенант Волковицкий Вадим Юрьевич освобожден от должности начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушными силами и уволен с военной службы.



Президент подписал указ об увольнении с военной службы: генерал-майора медицинской службы Белякина Сергея Анатольевича,

контр-адмирала Попова Александра Анатольевича, генерал-лейтенанта Тучкова Юрия Николаевича.