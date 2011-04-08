Медведев уволил начальника главного штаба ВВС Волковицкого

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8 апреля 2011, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев отстранил Вадима Волковицкого от должности начальника главного штаба - первого заместителя главнокомандующего ВВС и уволил его с военной службы.

Пресс-служба Кремля сообщает, что президент также отстранил от должности командира 200-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа полковника Виталия Разгонова и капитана первого ранга Александра Шеметова - от должности главного штурмана Военно-морского флота.

С чем связаны отставки, пока не сообщается.