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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Медведев уволил начальника главного штаба ВВС Волковицкого

8 апреля 2011, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев отстранил Вадима Волковицкого  от должности  начальника главного штаба - первого заместителя главнокомандующего ВВС и уволил его с военной службы.

Пресс-служба Кремля сообщает, что президент также отстранил от должности командира 200-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа полковника Виталия Разгонова и капитана первого ранга Александра Шеметова - от должности главного штурмана Военно-морского флота.

С чем связаны отставки, пока не сообщается.

ИЧ

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