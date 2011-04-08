Зенитные комплексы С-500 будут приняты на вооружение в ВВС РФ в 2015 году

//Армия

8 апреля 2011, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Софрино заместитель генерального директора конструкторского бюро "Алмаз-Антей" Юрий Соловьев сообщил, что зенитная ракетная система С-500 будет принята на вооружение ВВС РФ в 2015 году.



По его словам, "ориентировочно система появится в 2015-2016 году", сейчас "идет работа, пока есть проблемы с элементной базой", передает РИА Новости.



Напомним, согласно госпрограмме вооружения России на 2011-2020 годы, планировалось закупить десять новых зенитных ракетных комплексов, о создании которых было объявлено еще в 2009 году.