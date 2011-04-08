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//Армия

Зенитные комплексы С-500 будут приняты на вооружение в ВВС РФ в 2015 году

8 апреля 2011, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Софрино заместитель генерального директора конструкторского бюро "Алмаз-Антей" Юрий Соловьев сообщил, что зенитная ракетная система С-500 будет принята на вооружение ВВС РФ в 2015 году.

По его словам, "ориентировочно система появится в 2015-2016 году", сейчас "идет работа, пока есть проблемы с элементной базой", передает РИА Новости.

Напомним, согласно госпрограмме вооружения России на 2011-2020 годы, планировалось закупить десять новых зенитных ракетных комплексов, о создании которых было объявлено еще в 2009 году.

СБ

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