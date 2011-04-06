Причиной крушения истребителя Су-27 в Приморье стал отказ в системе управления

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6 апреля 2011, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Причиной крушения истребителя Су-27 в Приморсквом крае под городом Артем стал отказ в системе управления. Источник в Минобороны РФ сообщил, что во время полета истребитель фактически потерял управляемость, и пилот катапультировался.

Приказ катапультироваться был получен летчиком с земли от руководителя полетами, сообщает Интерфакс. Официальная версия причин аварии пока не озвучена.

Летчик, выполнявший полет на самолете Су-27, обнаружен. Он находится в удовлетворительном состоянии и госпитализирован в военный госпиталь во Владивостоке.

Следствием установлено, что сегодня около 17:22 по местному времени в районе поселка Соловей Ключ Надеждинского района Приморского края (недалеко от города Артем и аэродрома "Центральная Угловая"). упал истребитель Су-27. Самолет потерпел крушение вне населенного пункта. Жертв и разрушений на земле нет.

На борту боевого самолета Су-27СМ вооружения не было; он выполнял плановый полет. До этого разбившийся истребитель прошел глубокую модернизацию на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении.