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//Армия

Причиной крушения истребителя Су-27 в Приморье стал отказ в системе управления

6 апреля 2011, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Причиной крушения истребителя Су-27 в Приморье стал отказ в системе управления

Причиной крушения истребителя Су-27 в Приморсквом крае под городом Артем стал отказ в системе управления. Источник в Минобороны РФ сообщил, что во время полета истребитель  фактически потерял управляемость, и пилот катапультировался.

Приказ катапультироваться был получен летчиком с земли от руководителя полетами, сообщает Интерфакс.  Официальная версия причин аварии пока не озвучена.

Летчик, выполнявший полет на самолете Су-27,  обнаружен. Он находится в удовлетворительном состоянии и госпитализирован в военный госпиталь во Владивостоке.

Следствием установлено, что сегодня около 17:22 по местному времени в районе поселка Соловей Ключ Надеждинского района Приморского края (недалеко от города Артем и аэродрома "Центральная Угловая"). упал истребитель Су-27. Самолет потерпел крушение вне населенного пункта. Жертв и разрушений на земле нет.

На борту боевого самолета Су-27СМ  вооружения не было; он выполнял плановый полет. До этого разбившийся истребитель прошел глубокую модернизацию на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении.

ИЧ

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